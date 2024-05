NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Grandi tensioni questa sera a L’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta infatti Matilde Brandi ha finalmente svelato la verità sul cibo gate, accusando Artur Dainese.

La verità di Matilde Brandi

Sono ormai settimane che si parla del caso del cibo gate de L’Isola dei Famosi e stasera pare essere finalmente arrivata la verità, che è stata svelata da Matilde Brandi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Nel corso della nuova puntata c’è stato un confronto tra Khady Gueye e Artur Dainese, durante il quale è sembrato che la modella stesse cercando di coprire in qualche modo il naufrago.

La stessa Vladimir Luxuria ha chiesto alla concorrente di fare chiarezza sulla situazione e si è così parlato del presunto coinvolgimento di Artur nel cibo gate. Tuttavia la Gueye è rimasta vaga e non ha confermato i sospetti dello studio. Poco dopo però, durante il momento delle nomination, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Matilde Brandi infatti ha deciso di svelare la verità sul cibo gate e ha così accusato Artur Dainese di essere coinvolto nei fatti. Queste le dichiarazioni della ballerina, che ovviamente non sono passate inosservate: “Allora dico questo e me ne assumo la responsabilità. Quando ci fu il famoso furto, forse c’era anche lo zampino di Artur. Io non l’ho visto ma mi è stato riferito. Se possiamo levare il forse? Leviamolo”.

Matilde mette un punto al caso del furto di cibo!#Isola pic.twitter.com/aeYn0E6dXB — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2024

Che dunque il caso del cibo gate sia giunto al termine?