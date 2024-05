NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2024

Isola dei Famosi

La fidanzata di Edoardo Franco conquista il pubblico e ammette di non andare mai in tv perché lo reputa “trash”

Nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi Edoardo Franco ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla sua fidanzata Valentina. Lei però non è mai andata in tv perché lo reputa “trash”.

La fidanzata di Edoardo Franco conquista il pubblico

Non mancano le emozioni questa sera a L’Isola dei Famosi. Poco fa infatti Dario Cassini è stato definitivamente eliminato dal reality show, mentre Edoardo Franco è risultato essere il naufrago più votato dal pubblico. Successivamente lo chef è stato protagonista di un momento che sta facendo discutere il web. Per poter vincere una cena per tutto il resto del gruppo, il vincitore di Masterchef è stato costretto a rasarsi i capelli a zero. Ma non è finita qui. Edoardo ha anche avuto modo di incontrare la sua fidanzata Valentina, giunta in Honduras per fargli una sorpresa. Poco prima del dolce momento però è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In attesa dell’incontro con Edoardo Franco, Valentina ha chiacchierato per un po’ con Vladimir Luxuria. A quel punto la conduttrice ha affermato di sapere che la fidanzata dello chef non è avvezza alla tv. Inaspettatamente così Valentina, sorprendendo tutti e facendo sorridere il pubblico, ha affermato:

“Ma va, no. Che trash”.

“Io so che tu non vai mai in televisione”

“DIO, NO, MA VA, CHE TRASH” ⚰️ #isola pic.twitter.com/rPt9ccnFrO — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) May 26, 2024

Il simpatico momento ha fatto divertire i telespettatori e gli utenti sui social e non sono mancati commenti ironici. Valentina, che ha conquistato tutti, nel mentre poco dopo ha incontrato Edoardo Franco e la sorpresa ha emozionato il pubblico.