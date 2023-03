Matrimonio a prima vista 10 anticipazioni terza puntata: iniziano i viaggi di nozze e per qualcuno non va benissimo

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2023

Matrimonio a prima vista

Anticipazioni terza puntata Matrimonio a prima vista 10

Dopo le prime due puntate andate in onda insieme, eccoci alle anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 10. Abbiamo visto le coppie formarsi e convolare a nozze, iniziando quindi una prima conoscenza. C’è chi si è trovato subito bene e chi invece è partito un po’ frenato. Gli sposi hanno poi scoperto le loro destinazioni per i viaggi di nozze: tutte e tre le coppie saranno in Egitto. Vediamo quindi come sarà l’inizio di questa luna di miele.

Partiamo da Mattia e Giulia che sono quelli un pochino più indietro, il problema è la freddezza di lei, mentre lui è molto fisico. Questa cosa non cambierà durante la luna di miele, anzi verranno fuori ancora più le differenze. Lei, specialmente, sembrerà essere una contraddizione continua. Entrambi ammetteranno alle telecamere che, in un’altra situazione, non avrebbero continuato la conoscenza.

Qualche problema lo avranno anche Simona e Gennaro. Lei, infatti, passerà il primo giorno di luna di miele in un grande silenzio. Questo è un suo modo di fare che capisce possa portare a dei problemi. E lui, infatti, non saprà come comportarsi. Le difficoltà tra loro riguarderanno la durezza di lei e l’insicurezza di lui. Riusciranno a incastrarsi lungo il percorso.

Concludiamo le anticipazioni di questa terza puntata di Matrimonio a prima vista 10 con la coppia formata da Irene e Matteo. Loro sono quelli che sono riusciti a lasciarsi più andare e lo dimostreranno da subito nella loro luna di miele. Ci sarà molto approccio fisico, baci, gesti dolci e intimi. Saranno molto spontanei l’uno con l’altra e questo permetterà loro di conoscersi meglio e senza imbarazzo. Infatti arriveranno anche ad avere rapporti intimi nella notte.

Scopriamo adesso dove e quando vedere questa nuova puntata dello show…