Scambio di coppia a Matrimonio a prima vista: un marito frequenta la moglie di un altro?

1 Rumor sconvolgente su due protagonisti di Matrimonio a prima vista 2020. Sembra che ci sia stato uno scambio di coppia. Ecco tra chi.

Su Real Time sta andando in onda la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, un po’ in ritardo rispetto al solito a causa della pandemia. L’esperimento sociale è già stato registrato (manca la registrazione della puntata speciale dedicata ai sei mesi dopo la fine del percorso). Quindi, adesso che abbiamo iniziato a conoscere i protagonisti, iniziano a girare i primi rumor sui loro “destini”. Sono sempre sposati? Hanno divorziato? In questo caso, sono rimasti in buoni rapporti? Frequentano altre persone?

A tal proposito è arrivato il primo gossip su di loro che però vede coinvolte due coppie del programma. Sembra, infatti, che ci sia stato un vero e proprio scambio di coppia una volta finito il programma. Il marito e la moglie di due coppie distinte si sarebbero piaciuti e quindi avrebbero iniziato a frequentarsi. A dare la notizia è stato il sito IsaeChia che ha riferito di aver ricevuto dagli utenti web varie segnalazioni su questo fatto.

Ma chi sono le coppie coinvolte? E cosa è successo? Le coppie sarebbero quella formata da Nicole e Andrea e quella formata da Sitara e Gianluca.

Vediamo più nel dettaglio…