1 Matrimonio a prima vista 6 e poi anticipazioni

Siamo giunti anche alla fine di Matrimonio a prima vista 6, così dopo le scelte finsli, si giunge all’episodio intitolo “E poi”. Si tratta del consueto appuntamento dedicato alle coppie alcuni mesi dopo la scelta finale. E serve per capire se è cambiato qualcosa tra loro. Ed effittivamente qualcosa è cambiato.

Ricordiamo che Santa e Salvatore avevano deciso, come c’era da aspettarsi, di divorziare. Il loro esperimento era andato nel peggiore dei modi, portando i due a non sopportarsi più e a lasciarsi davvero male. Le altre due coppie invece, Clara e Fabio e Martina e Francesco, hanno deciso di continuare la loro storia e quindi rimanere sposati.

Ma oggi come vanno le cose? Cosa è successo alle coppie di Matrimonio a prima vista 6 nella puntata “E poi”? Come già sappiamo, alcuni mesi dopo la scelta le coppie hanno incontrato gli esperti per ripercorrere quanto accaduto durante l’esperimento dal matrimonio alla scelta. Poi hanno rivelato se è cambiato qualcosa da quel giorno e quindi di conseguenza ciò che è successo nel periodo senza telecamere.

Se ve lo state chiedendo, sì qualcosa è cambiato dalla scelta, anche un po’ a sorpresa. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio, coppia per coppia, cosa hanno raccontato agli esperti…