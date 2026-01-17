Il tennista romano Matteo Berrettini annuncia il suo ritiro dagli Australian Open per infortunio

Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open 2026

Matteo Berrettini non tornerà in campo agli Australian Open 2026. Il tennista romano, ex numero 6 del mondo, ha ufficializzato il suo ritiro dal torneo a poche ore dal match di primo turno contro l’australiano Alex De Minaur, che sarebbe stato il suo debutto nel tabellone principale di uno Slam quest’anno.

L’annuncio del forfait è arrivato sui social, dopo una mattinata segnata dalla cancellazione improvvisa della conferenza stampa nel Media Day.

Le parole di Berrettini

Così Matteo Berrettini ha spiegato con sincerità la sua situazione:

“Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare. Mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Un dolore agli addominali obliqui mi ha costretto a rinunciare: non sono pronto a competere al meglio per cinque set. Fa male perché dopo quattro settimane di allenamento intenso non vedevo l’ora di scendere in campo.”

Il dolore agli addominali obliqui non è una novità per Matteo Berrettini. Si tratta dello stesso infortunio che lo aveva fermato anche alle ATP Finals 2021 a Torino e agli Internazionali d’Italia nel 2025.

I tempi di recupero

Il tennista ha comunque voluto rassicurare i suoi fan: “Spero e sento che non starò fuori dai campi a lungo,” ha dichiarato con ottimismo.

Con il ritiro di Matteo Berrettini, si sposta l’attenzione sul resto dei tennisti italiani in gara a Melbourne Park. Infatti, diversi azzurri sono ancora in gioco, tra cui Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. La speranza è che l’uscita di Berrettini non rallenti il morale degli altri giocatori italiani impegnati nella competizione.

