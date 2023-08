NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Amici 23

Secondo le recenti indiscrezioni, un ex allievo potrebbe entrare a far parte della scuola di Amici 23: ecco di chi si tratta

Le indiscrezioni su Amici 23

Manca poco più di un mese alla partenza di Amici 23, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Attualmente sono ancora in corso i casting per gli aspiranti allievi, che a partire da settembre entreranno a far parte ufficialmente della scuola più ambita d’Italia. Attualmente numerose sono le indiscrezioni sul programma, in particolare per quanto riguarda il cast di prof, che potrebbe cambiare. Stando alle voci di corridoio infatti sia Arisa che Raimondo Todaro potrebbero lasciare la trasmissione e in queste settimane si sta a lungo parlando dei loro presunti sostituti.

Nel mentre in queste ore sul web sta girando un’altra voce di corridoio, che sta facendo già discutere i social. Pare infatti che un ex allievo potrebbe tornare a far parte nuovamente della scuola e che dunque potrebbe essere tra i protagonisti della prossima edizione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Mezkal. Come qualcuno ricorderà senza dubbio, il cantante ha partecipato al talent show solo lo scorso anno, entrando però a far parte del cast a una manciata di settimane dall’inizio del Serale. Pochi giorni dopo così Rudy Zerbi, avendo capito di non avere abbastanza tempo per lavorare col giovane artista, ha deciso di eliminarlo, promettendogli però un banco per l’anno seguente.

In molti così si stanno già chiedendo se Mezkal farà parte del cast di allievi di Amici 23, e senza dubbio sono in molti a fare il tifo per il cantante. Al momento tuttavia non sappiamo ancora cosa accadrà, ma di certo a breve ne sapremo di più in merito.

Non resta che attendere dunque per la partenza della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul programma, e non solo.