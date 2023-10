NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Ottobre 2023

Anche Matteo Paolillo è fan di Angelina Mango

Angelina Mango ha conquistato anche Matteo Paolillo! Come ben sappiamo in questi giorni è partito il primo tour dell’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, che sta registrando un sold out dietro l’altro. Sul palco, la giovane artista sta presentando i brani che abbiamo imparato a conoscere e ad amare negli ultimi mesi, fino ad arrivare al suo ultimo singolo, Che t’o dico a fa’, che sta scalando le classifiche musicali. Grande successo dunque per Angelina, che ieri sera è tornata a Roma in occasione del suo concerto nella Capitale. Centinaia di persone sono così accorse ad assistere allo spettacolo della Mango, e tra il pubblico c’era anche un ospite speciale: Matteo.

L’attore protagonista di Mare Fuori infatti non si è perso questo attesissimo live, e ha così assistito al concerto di Angelina. Ma non solo. Paolillo infatti ha anche condiviso sui suoi social alcuni momenti della serata, e le sue storie Instagram hanno in breve fatto il giro del web.

Matteo Paolillo al concerto di Angelina Mango a Roma pic.twitter.com/NHAI5sLM5h — disagiotv (@disagio_tv) October 17, 2023

Nel mentre Matteo Paolillo si sta preparando anche alla partenza del suo tour. Dopo il successo del suo primo album infatti l’attore sta per partire per la sua tournée, che lo porterà in giro nelle principali città italiane, da Milano, a Roma, a Napoli. I biglietti per questi show sono già disponibili e stanno andando a ruba. Nel mentre a breve Matteo tornerà anche sul piccolo schermo, con la quarta stagione di Mare Fuori.

La serie evento infatti debutterà a febbraio 2024, tuttavia alcuni fortunati fan potranno vedere i primi due episodi a brevissimo. Lo show infatti verrà presentato in anteprima il prossimo 28 ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma e nel corso della serata verranno proiettate le prime due puntate. Ma cosa accadrà durante la nuova stagione? Non resta che attendere per scoprirlo.