Matteo Ranieri nuovo tronista

Sono passati pochi mesi da quando Matteo Ranieri e Sophie Codegoni hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Come è noto i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo un lungo percorso la coppia ha lasciato il dating show insieme. Tuttavia le cose non sono andate come previsto, e dopo una manciata di giorni Matteo e Sophie si sono detti addio. Nel mentre come sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 6 la Codegoni ha parlato più volte del suo ex fidanzato, facendogli delle dure critiche. Ranieri nel mentre sembrerebbe aver voltato pagina, e a oggi per lui inizia un nuovo percorso.

Poco fa infatti si è svolta una nuova registrazione del dating show, durante la quale Matteo è stato confermato come nuovo tronista di Uomini e Donne! A svelare la notizia in anteprima è stato Amedeo Venza, che sui suoi social ha annunciato il ritorno di Matteo in studio, stavolta in una veste del tutto nuova.

Mentre Matteo Ranieri viene annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne, qualche giorno fa Sophie Codegoni ha fatto delle dure accuse al suo ex. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. […] Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore e voleva fare soltanto la fashion blogger. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini”.

Che stavolta Matteo Ranieri riesca a trovare l’amore? Non resta che attendere per scoprirlo.

