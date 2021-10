1 Sophie: “Così sono stata lasciata da Matteo…”

Prima del suo ingresso al GF Vip al settimanale Chi Sophie Codegoni aveva parlato della rottura con l’ex Matteo Ranieri, lanciandogli qualche stoccata e trovando la pronta replica da parte del corteggiatore. Nella Casa più spiata d’Italia la gieffina è tornata ad accennare qualcosa e nelle scorse ore, in chiacchiera con Alex Belli ha raccontato ancora dei dettagli sulla fine della storia d’amore ‘lampo’ nata a Uomini e Donne tra lei e Matteo e com’è stata lasciata.

Nelle varie rivelazioni fatte, però, Sophie Codegoni ha svelato delle cose mai dette prima. Ecco quanto estrapolato da Biccy, che potete ritrovare anche nel video sottostante:

«La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. […] Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore e voleva fare soltanto la fashion blogger. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa».

Ha rivelato Sophie Codegoni sotto lo sguardo attento di Alex Belli, incredulo:

«Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico».

cosa diciamo ai nostri fan 💀 pic.twitter.com/rbePO26Icj — giulia (@gabrielsniceass) October 9, 2021

Ha detto Sophie Codegoni in conversazione in giardino con Alex Belli, sconvolto dall’accaduto. Ma non solo, perché ci si è chiesti se Matteo Ranieri nelle prossime settimane farà o meno irruzione nella Casa del GF Vip per un confronto. Continua…