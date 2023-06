NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2023

I rumor su Mattia Zenzola e Benedetta Vari

Sono trascorse alcune settimane da quando Mattia Zenzola ha vinto Amici 22, e da quel momento il ballerino non si è fermato un attimo. L’ex allievo di Raimondo Todaro infatti si sta concentrando solo ed esclusivamente sulla sua carriera e negli ultimi giorni sta partecipando a diversi eventi. Al suo fianco, come in molti hanno notato, c’è spesso Benedetta Vari, con la quale si è esibito durante tutta la durata del Serale. Solo di recente i due ballerini sono anche finiti al centro del gossip, per via di un presunto coinvolgimento sentimentale, che tuttavia è stato prontamente smentito da parte di Zenzola. Adesso però un nuovo rumor sta facendo il giro del web, e riguarda proprio i due ex protagonisti del talent show.

Secondo MondoTv24 infatti, pare che Mattia e Benedetta possano entrare a far parte del cast della prossima edizione di Battiti Live, in partenza il 21 giugno su Italia 1. Anche quest’anno la kermesse musicale sarà condotta da Elisabetta Gregoraci, insieme a Alen Palmieri e Mariasole Pollio, e di certo non mancheranno le emozioni. Attualmente però la presenza di Zenzola e della Vari non è ancora confermata, e solo nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Nel mentre di recente a parlare della sua amicizia con Mattia Zenzola è stato Aaron. Il cantante ha anche rivelato un retroscena inedito sul vincitore di Amici 22, e in merito ha affermato:

“Io speravo molto vincesse Mattia, facevo il tifo per lui. Mi è sempre stato tanto vicino, mi ha sempre voluto tanto bene. Nell’ultima settimana ho avuto dei periodi particolari. Una notte, ero in preda all’ansia e alle paranoie, l’ho svegliato alle 4.30 del mattino e lui è stato li e mi ha aiutato a superare quella notte. […] Mattia è una persona iper sensibile. Vuole voler bene ed è raro da trovare questa cosa”.