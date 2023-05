Il commovente addio di Mattia ad Amici dopo la vittoria – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 15 Maggio 2023

Amici 22

Mattia Zenzola saluta Amici dopo aver vinto l’edizione 22

Per Mattia Zenzola l’esperienza ad Amici è durata ben due edizioni e si è conclusa nel migliore dei modi. Arrivato lo scorso anno aggiudicandosi il banco di latino di Raimondo Todaro, ha dovuto abbandonare a un passo dal serale. La colpa fu di un brutto infortunio al piede che non poteva guarire in tempo e permettergli di lavorare come avrebbe dovuto.

Ma il sogno era stato solo rimandato perché infatti per lui c’era già un posto assegnato in questa edizione sempre da Raimondo, proprio come era stato anni fa per Andreas Muller. E proprio come lui, il ballerino è riuscito a vincere l’edizione 22 del talent e portarsi a casa la coppa tra le lacrime. Davvero una bella emozione e tanti ringraziamenti per questa opportunità.

Dopo aver rilasciato le prime dichiarazioni a Witty TV, Mattia Zenzola non ha ancora scritto lunghi post sui suoi profili social. Ma intanto ha pubblicato un video che rappresenta un addio proprio ad Amici e alla bella esperienza di due edizioni. L’allievo di Raimondo Todaro ha mostrato se stesso mentre scendeva, un’ultima volta, le scale della casetta in cui ha vissuto per lunghi mesi. E poi mentre chiudeva la porta alle sue spalle.

Poche parole, solo la scritta “un pezzo di cuore”, ma che hanno un significato importante e che racchiudono il grande riconoscimento che Zenzola ha nei confronti del programma e di tutte le persone che ci lavorano, come lui stesso ha detto ieri dopo aver vinto. E adesso sicuramente si godrà il ritorno a casa e le opportunità lavorative che gli sono state offerte.