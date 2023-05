NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La scelta di Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno fatto il loro ritorno in Italia. La coppia si è ritirata da L’Isola dei Famosi a causa di un problema di salute che ha coinvolto il giovane studente. Così il suo compagno ha deciso di seguirlo e di prendersi cura di lui.

Sebbene ci siano state diverse indiscrezioni su un loro ipotetico ritorno a Cayo Cochinos e le presunte ragioni del loro forfait al programma, in realtà le cose sono andate in un altro modo. Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato ieri hanno presenziato in studio, dove hanno raccontato come stanno. Il conduttore ha spiegato di stare bene, ma di aver fatto questa scelta per amore di Simone. Quest’ultimo a sua volta ha spiegato di essere in fase di ripresa.

Spazio poi al racconto di Simone Antolini su Melissa, la bambina di cui ha sempre parlato: “Ora posso dirlo. Melissa è ufficialmente mia figlia”. A queste parole commoventi dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, si sono aggiunte poi quelle di Alessandro Cecchi Paone, che a riguardo ha fatto un lungo discorso:

“Melissa è entrata subito nella mia vita perché lui e lei sono assolutamente legate. Nella famosa foto che ha reso nota la nostra storia, Melissa era presente sulla mia barca, sotto coperta ovviamente. Bisognava tutelarla anche se non pensavamo di essere fotografati. Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto, perché io ho scoperto come molte coppie omosessuali hanno una capacità accuditiva paterna e materna insieme. Questo ragazzo ha 22 anni e sa essere padre e madre di questa bambina”.

Anche Alessandro dice la sua su Simone e Melissa ❤️ #Isola pic.twitter.com/Fvn3WIAhnJ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Alessandro Cecchi Paone ha aggiunto quanto Simone Antolini sia un ottimo genitore per sua figlia e di averlo constatato nel tempo in cui stanno insieme. Il giornalista ha svelato anche l’intenzione di voler adottare la bambina: “Il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me. Melissa mi chiama zio Alessandro. Vladimir sa che noi siamo andati a L’Isola per dire di riconoscere il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa”.