Oggi a Verissimo il vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime quando ha parlato della malattia di suo padre: “Non voglio perderlo e non riesco a immaginare un futuro senza di lui, ho paura”.

Le lacrime di Mattia Zenzola a Verissimo

Ospite a Verissimo, Mattia Zenzola si è mostrato in una veste inedita. Il vincitore di Amici 22, oggi ballerino professionista del talent show, ha condiviso non solo la gioia per la sua storia d’amore con Benedetta Vari, finalmente ufficializzata in studio. Il danzatore ha condiviso un momento di intensa emozione quando ha parlato della malattia di suo padre Francesco.

Mentre raccontava del periodo difficile che si trova a vivere la sua famiglia, Mattia Zenzola si è commosso fino alle lacrime. “Sì, mio papà ha avuto dei problemi. Nell’ultimo periodo stiamo passando momenti complicati, tante piccole battaglie che stiamo combattendo insieme”, ha detto, con la voce rotta e gli occhi lucidi.

Poi Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime in un pianto liberatorio. Silvia Toffanin, colpita dalla sua fragilità, ha commentato: “Scusami, non volevo farti piangere”.

Il giovane ballerino ha parlato del padre con amore e gratitudine. “Io lo amo come amo mia mamma. E ho paura. Ho tanta paura. Non volevo piangere, ma mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui”, ha confidato Mattia, provocando commozione anche tra il pubblico.

Nel suo discorso Mattia Zenzola raccontato di aver festeggiato il compleanno accanto al papà, in ospedale, portandogli una torta. “L’amore che gli stiamo dando io, mia mamma e mio fratello è la cura più importante. Non vedo l’ora di rivederlo, vengo da Roma e domani sarò di nuovo con lui”, ha detto con aria emozionata.

Mattia Zenzola ha poi lanciato un messaggio di speranza: “Ci affidiamo ai medici, che in Italia sono eccezionali. E io continuo a dirlo sempre: non si molla. La vita è troppo bella per fermarsi sulle cose negative. I momenti difficili ci saranno sempre, ma conta come li affrontiamo”.

Un’intervista quella di Mattia Zenzola, che ha toccato profondamente i telespettatori. A lui e alla sua famiglia va il nostro abbraccio più sincero.