A Verissimo oggi pomeriggio Mattia Zenzola è uscito allo scoperto. Il ballerino ha ufficializzato la storia d’amore con la partner di ballo ed ex allieva della sua stessa edizione di Amici, Benedetta Vari.

Mattia Zenzola ufficializza la storia con Benedetta

Penultima puntata stagionale quest’oggi con Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è giunto quasi al termine (domani ci sarà uno speciale su Amici). Nel corso dell’appuntamento odierno è intervenuto Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione 22 del talent show. In sua compagnia Benedetta Vari, partner nel lavoro e… nella vita.

Ebbene sì, perché dopo tanti rumor, indiscrezioni e dubbi finalmente oggi a distanza di tempo Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore.

Silvia Toffanin ha incalzato: “C’è l’amore. Come va?”. Mattia Zenzola ha ammesso di essere un po’ agitato e che si trattava di una domanda “strana” per lui. È sempre stato molto riservato e tiene per sé la sua vita. Poi il ballerino ha confidato che “l’amore c’è”: “Oggi sì, è la prima volta che ci mostriamo insieme come coppia”.

A quel punto è arrivata in studio Benedetta, che ha confermato la relazione. Ha spiegato che sarebbe nata in modo molto naturale, prima come amici e poi come fidanzati. La ballerina ha riconosciuto quanto siano diversi tra loro e quanto affetto ha sempre ricevuto sia da Mattia Zenzola che dalla sua famiglia: “Giorno dopo giorno stavamo bene insieme. Poi le cose sono cambiate e ci siamo resi conto…”

A fare da eco alle parole di Benedetta è intervenuto ancora Mattia Zenzola, il quale ha confidato: “Ci stiamo migliorando la vita a vicenda. Lei è una delle persone che mi sta sempre accanto, anche nel momento difficile della mia vita. Con lei mi sento me stesso al 100%, a differenza di quanto mi capitava in passato. Auguro a tutti di trovare una persona così”.

Prima di andare congedarsi dallo studio e di ringraziare Maria De Filippi per la meravigliosa opportunità di diventare professionista nel talent, Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono esibiti in un bellissimo passo a due.

Novella2000.it si congratula con la coppia!