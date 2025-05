Dopo tanti ritiri, ben sei in questa edizione, a L’Isola dei Famosi sono in arrivo tre nuovi ingressi. Si tratta di volti che abbiamo già visto in TV e due di loro potrebbero prendere parte come unico concorrente. Scopriamo di chi si tratta.

Svelati i tre nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi si prepara ad accogliere nuovi protagonisti: tre nuovi concorrenti sono in viaggio verso l’Honduras, pronti a rimettere in moto le dinamiche del reality dopo sei abbandoni! A riportare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, parlando di “aria fresca, pop, nuova” per un’edizione finora turbolenta e a rischio chiusura anticipata!

Dopo i ritiri inaspettati da parte di alcuni concorrenti, a prendere il loro posto ci penseranno tre nuovissimi nomi già noti al pubblico televisivo per essere stati protagonisti di alcuni programmi amatissimi.

Il primo nome in questione citato da Gabriele Parpiglia per l’Isola dei Famosi è quello di Jey Lillo. L’illusionista e volto già visto in trasmissioni come Tu Sì Que Vales, Ciao Darwin e Pechino Express, dove ha gareggiato insieme al fratello Checco nel team dei #Magici. Sebbene la loro avventura nel game show sia durata poco, Jey sembra avere attirato l’attenzione di molti grazie anche alla sua passione per la magia.

Ad accompagnarlo (ma dovrebbero partecipare come unico concorrente) ci saranno i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori. Anche loro sono conosciuti ai telespettatori come gli #Inseparabili di Pechino Express 2020 e li abbiamo già visti ad Avanti un Altro. La presenza dei tre dunque potrebbe portare nuova energia e dinamiche a L’Isola dei Famosi dopo le recenti situazioni che hanno scosso e non poco il programma.

Sebbene le loro partenze siano previste per entrare in gara nella prossima puntata, pare ci sia qualche perplessità. Come fatto notare e ripreso anche da Biccy infatti Jey è stato avvistato a Napoli durante i festeggiamenti dello scudetto, mentre i gemelli sono stati impegnati in un DJ set.

Al momento, nessuno dei tre ha aggiornato i propri profili social su un possibile coinvolgimento a L’Isola dei Famosi. Questo dunque ha provocato dei sospetti tra i fan della trasmissione.

Sicuramente dopo i sei abbandoni, L’Isola dei Famosi ha bisogno di una svolta. Questi nuovi ingressi potrebbero essere la scintilla giusta per riaccendere l’interesse del pubblico. Sarà davvero così?