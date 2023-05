NEWS

16 Maggio 2023

L’abbraccio tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli

Domenica sera Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 e in queste ore ha fatto il suo ritorno a casa tra la famiglia e gli amici di sempre. Tra loro ha ritrovato anche Christian Stefanelli, ex allievo del talent. I due sono diventati grandi amici proprio lo scorso anno e nel momento in cui Mattia ha dovuto abbandonare il suo percorso a causa di un infortunio, Christian non ha mai smesso di credere in lui.

Per tale ragione l’abbraccio che possiamo vedere nel video qui sotto ha commosso loro e tutti i fan che li seguono da ormai due anni. Vengono sparati dei fuochi d’artificio e nel mentre il ballerino abbraccia tutte le persone a lui care.

I fuochi d’artificio in cielo

L’abbraccio con Christian

L’abbraccio con il suo papà

I suoi fratelli



Mattia è ufficialmente tornato a casa, iniziano i festeggiamenti 🤍🏆 pic.twitter.com/fmZiFbUUxY — Tony🌟 / MATTIA È IN FINALE (@tblu56) May 15, 2023

Subito dopo l’ultima puntata di Amici 22 Mattia Zenzola ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando che la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di andare a casa e stringere tutti quelli a cui vuole bene. E così ha fatto:

“Sono capitati momenti dove pensavo di non star facendo le cose in maniera giusta, però l’importante è la testa, la mentalità. Se sei forte di testa è tutto più semplice. Al momento della carta avevo accanto a me una persona che stimo tanto, quindi in cuor mio già essere qui oggi in finale è una vittoria.

Il Mattia dell’anno scorso è un Mattia diverso. Diciamo che ora mi sento più cresciuto e più consapevole sotto tanto aspetti. Tutto questo grazie a questo programma. Quando ritorno a casa riabbraccio la mia mamma, il mio papà. Non vedo l’ora di vedere tutte le persone che mi vogliono bene”.

