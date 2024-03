NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Amici 23

In occasione dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 a tornare in studio è stato Mattia Zenzola, che ha consegnato le ultime maglie del Serale.

Mattia torna ad Amici 23

Forti emozioni oggi ad Amici 23. È da poco partita l’ultima puntata del pomeridiano e i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per ottenere la tanto ambita felpa del Serale. Attualmente sono ancora 7 i non magliati, ma i posti disponibili sono soltanto 5. I ragazzi dunque si stanno scontrando tra loro per convincere a pieno i loro prof e ottenere l’accesso per la fase finale del talent show.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa qualcosa ha fatto emozionare tutto il pubblico. A entrare in studio è stato infatti Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione, che ha portato con sé le ultime maglie del Serale da consegnare ai ragazzi di Amici 23. Ma non solo. Il ballerino, visibilmente emozionato, ha affermato:

“Sono troppo emozionato, ogni volta questo studio mi fa un effetto strano. Però è bellissimo, anche portare queste maglie che per me sono state un sogno che poi è diventato realtà. Spero che lo sia anche per voi, quindi in bocca al lupo”.

Ma cosa accadrà dunque e chi si aggiudicherà le ultime maglie del Serale di Amici 23? Non resta che attendere per scoprirlo.