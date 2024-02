Maurizio Costanzo, tra il pubblico della serata omaggio anche i figli: chi sono e che lavoro fanno

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Maurizio Costanzo

Spesso vi sarete chiesti quanti figli ha Maurizio Costanzo, chi sono e che lavoro fanno nella vita. Ebbene ieri nello speciale dedicato al conduttore hanno presenziato al Teatro Parioli e in questo articolo vi daremo tutte le risposte del caso.

I matrimoni di Costanzo

Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023, ha avuto una vita davvero piena sia nel lavoro che nel privato, che ha spesso cercato di custodire e tenere lontano dai pettegolezzi.

È noto che il conduttore ha avuto diverse storie d’amore. Ma quanti matrimoni alle spalle effettivamente? Non tutti lo ricorderanno forse, ma il primissimo risale al 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino, terminato in meno di un anno.

Successivamente è stato sposato dal 1973 al 1984 con la giornalista Flaminia Morandi. In seguito ha intrapreso una relazione con l’attrice Simona Izzo, con la quale ha convissuto tra il 1983 e il 1985.

Qualche anno più tardi, nel 1989 Maurizio Costanzo ha celebrato il matrimonio con Marta Flavi. I due si sono separati alla fine del 1990 per divorziare cinque anni più tardi. Il 28 agosto 1995, giorno del suo 57° compleanno è convolato a nozze con Maria De Filippi. Il matrimonio ha avuto una celebrazione con rito civile a Roma da parte del sindaco Francesco Rutelli.

E i figli di Maurizio Costanzo chi sono?

Chi sono i tre figli di Maurizio Costanzo?

Ora concentriamoci su questa domanda gettonatissima che riguarda i figli del conduttore televisivo. Camilla e Saverio sono i primi figli avuti da Maurizio Costanzo, ma chi è la loro mamma? La madre della giornalista e del regista è Flaminia Morandi.

Nel 2002, invece, quando Costanzo era già sposato con Maria De Filippi ha preso in affido Gabriele, di appena dieci anni, adottato poi nel 2004.

Dunque sono loro i tre figli di Maurizio Costanzo.

La vita privata dei figli di Costanzo

Quanti figli ha Saverio Costanzo? E Camilla Costanzo? Cosa sappiamo invece di Gabriele?

Iniziamo sempre per ordine di nascita. Camilla Costanzo ha un marito. È quindi sposata ed è mamma di due figli. Ma non ama molto rendere nota la sua vita privata. Di suo padre Maurizio ha raccontato degli aneddoti a Repubblica dopo la sua scomparsa, come per esempio il suo essere un nonno premuroso e tenero.

Saverio, esattamente come sua sorella Camilla, ha due figli, avuti dalla prima compagna Sabrina Nobile. Da tempo è legato all’attrice Alba Rohrwacher.

Infine su Gabriele Costanzo possiamo dire che a oggi non sappiamo se sia o meno fidanzato. In passato è stato immortalato dai giornali in dolce compagnia, ma nel 2021 Maria De Filippi ha spiegato che era tornato single dopo il lockdown. Anche lui è molto riservato.

Che lavoro fanno i figli di Maurizio Costanzo?

Concludiamo con un’altra domanda molto diffusa: che lavoro fanno i figli di Maurizio Costanzo e cosa fa il figlio avuto con Maria De Filippi?

Partiamo dalla primogenita Camilla Costanzo. Lei come detto è nata dal matrimonio con la seconda moglie Flaminia Morandi. Quando è nata e quanti anni ha? Camilla è nata nel 1973 ha 51 anni. Di lavoro fa la scrittrice, giornalista e sceneggiatrice, attiva soprattutto in Rai. Agli inizi era appassionata di recitazione, poi però ha cambiato strada, dedicandosi ad altro. Ha pubblicato anche dei libri in carriera.

Il secondo figlio avuto da Maurizio Costanzo è Saverio. Anche lui è nato dal matrimonio con Flaminia Morandi. Quanti anni ha? Nato nel 1975 a Roma ha 48 anni. Che lavoro fa Saverio Costanzo? È un regista e sceneggiatore molto stimato sia in TV che al cinema. Laureato in Sociologia della Comunicazione, ha da prima svolto in carriera il lavoro di conduttore radiofonico. Poi si è trasferito a New York per studiare regia. Tra i suoi progetti più importanti, per citarne uno su tanti, in TV c’è “L’Amica geniale” di cui, pur avendo lasciato la regia figura ancora come sceneggiatore. In carriera ha vinto anche importanti riconoscimenti.

Passiamo poi al terzo figlio di Maurizio Costanzo, Gabriele, adottato da Maria De Filippi e dal conduttore quando aveva 13 anni. Oggi quanti anni ha Gabriele? Nato nel 1992 ha 31 anni d’età.

Anche su di lui spesso ci si chiede: che lavoro fa? Gabriele lavora per la Fascino, società di produzioni di proprietà di sua madre. Si distingue per le sue capacità manageriali e organizzative. Nel dietro le quinte dei format di sua madre Maria De Filippi, si occupa di trasmissioni come per esempio Amici o C’è posta per te. La scelta di restare lontano dai riflettori è data dall’evitare qualsiasi paragone con i genitori.