NEWS

Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

L’aneddoto su Maurizio Costanzo

Sono passati alcuni mesi ormai dalla tragica morte di Maurizio Costanzo. Il ricordo è ancora fresco e continua a vivere nei cuori dei fan e delle persone che appartenevano alla sua vita quotidiana. Tra questi menzioniamo anche la figlia Camilla, la quale ha rilasciato una lunga intervista raccontando alcuni aneddoti e la passione per il lavoro che aveva il papà.

Durante la conversazione ha tirato in ballo anche Maria De Filippi. Camilla ha rivelato che la conduttrice era stata l’unica a convincere il padre a fare qualcosa che per anni si era rifiutato di fare. Essendo molto dedito al lavoro, infatti, non si era mai preso del tempo per se stesso e per rilassarsi:

“Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”.

Nonostante questo, però, nemmeno Maria riusciva a distrarre completamente Maurizio Costanzo dalla sua carriera. Camilla continua affermando che gran parte delle vacanze le trascorreva comunque in camera a lavorare con l’aria condizionata al massimo. Una costanza fuori dal comune:

“Forse è questo il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni”.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia di Maurizio Costanzo rilasciate durante la sua intervista a Repubblica. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.