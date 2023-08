NEWS

Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Flirt in corso per Dayane Mello?

Pochi mesi fa si era parlato di Dayane Mello per quanto riguarda un suo sfogo sui social in merito all’invasione della sua privacy. Ha invitato tutti coloro che la seguono a farsi gli affari propri e a non intromettersi in ciò che non li riguarda:

“Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone ‘ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te’. Ma questo mi fa così inca**are! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita.

È invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Avete capito? È da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dai social. È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa roba”.

Ma non solo, questo discorso a un certo punto è passato in secondo piano pe tanti fan. Questi, infatti, sono tornati a concentrarsi sulla vita privata di Dayane Mello. Questa estate si sono diffusi molti rumor in merito alle presunte relazioni. Prima è stato fatto il nome di un calciatore di Serie A e poi di Tomaso Trussardi, ex di Michelle Hunziker.

In queste ore, invece, si sta parlando di un probabile flirt con Simone Bonaccorsi. Si tratta di un modello ed ex concorrente di Temptation Island Vip nel 2018. I due sono stati avvistati all’Agua Beach di San Lorenzo (Marzamemi, in Sicilia). Nelle foto qui sotto pubblicate da Deianira Marzano li vediamo mentre ballano insieme.

Dayane Mello insieme a Simone Bonaccorsi

Al momento non sappiamo se tra loro ci sia del tenero, ma sembrano molto vicini.