Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2023

La scelta di Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo

Nella giornata di ieri è arrivata la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo, che ha sconvolto l’Italia intera. In queste ore così milioni di utenti hanno ricordato con affetto uno dei più grandi giornalisti e conduttori di sempre, che senza dubbio non verrà mai dimenticato. A salutare dolcemente Maurizio sono stati anche diversi volti noti della tv e del mondo dello spettacolo, da Simona Ventura, ad Amadeus, a Barbara d’Urso, a Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Nel mentre dopo la morte di Costanzo Mediaset ha deciso di cambiare la sua programmazione, mettendo in pausa tutti i programmi di Maria De Filippi. Ma andiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni e cosa andrà in onda sulle reti dell’azienda.

Già ieri pomeriggio Canale 5 ha annunciato che la puntata prevista di Uomini e Donne non sarebbe andata in onda. Questa sera invece a essere sospesa sarà la nuova puntata di C’è Posta Per Te. Ma cosa andrà in onda al posto dell’amato programma?

Mediaset ha deciso di trasmettere due serate speciali inventate proprio da Maurizio Costanzo: In Ordine Alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi e, a seguire, I Tre Tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. Su Rete 4 invece, a partire dalle 12.20, appuntamento con Ieri e Oggi in Tv – Maurizio Costanzo. Importanti cambiamenti anche per la giornata di domenica 26 febbraio. La penultima puntata del pomeridiano di Amici 22 infatti non andrà in onda. Al suo posto verranno trasmesse le soap Beautiful e Terra Amara. A seguire, alle 16.30, andrà in onda un appuntamento speciale di Verissimo con Silvia Toffanin, intitolato Verissimo presenta Ciao Maurizio.

Infine lunedì 27 Canale 5 cambia la sua programmazione e a partire dalle 15 andrà in onda la diretta dei funerali di Costanzo, che si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.