Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

Parla la madre di Edoardo Tavassi

In queste ore si è a lungo discusso di quanto accaduto al GF Vip 7. Come ormai tutti sappiamo Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Donnamaria e Nicole Murgia hanno ricevuto un provvedimento per aver staccato uno dei microfoni del van, e per aver violato il regolamento del reality show. I 4 sono così finiti d’ufficio al televoto e lunedì sera uno di loro potrebbe abbandonare la casa definitivamente. Nel mentre in queste ore a intervenire sui social è stata Emanuela Fuin, madre di Tavassi, che non solo ha attaccato gli autori del programma, ma ha anche fatto una rivelazione inedita. Queste le sue dichiarazioni:

“La cosa bella è che l’ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso, che gli ascolti calano, busta nera”.

Ma non è finita qui. A dire la sua è stata anche Guendalina, sorella di Edoardo Tavassi, che a sua volta si è scagliata contro il programma, affermando:

“Ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inc**ata? Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o. La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip…dai. Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante. Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i GF è capitato questo! Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?”.

Ma cosa accadrà lunedì nel corso della diretta del GF Vip 7? Edoardo Tavassi riuscirà a salvarsi dalla nomination? Non resta che attendere per scoprirlo.