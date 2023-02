NEWS

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2023

Il ricordo di Maurizio Costanzo al GF Vip

Nella giornata di venerdì abbiamo saputo della morte di Maurizio Costanzo. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto tutti quanti, dai suoi famigliari agli amici e ai fan. Oggi pomeriggio, 27 febbraio 2023, abbiamo assistito ai suoi funerali. Tanti i personaggi famosi che hanno presenziato, come per esempio Alessandra Celentano, Gerry Scotti, Massimo Lopez e tanti altri ancora. Ovviamente non poteva mancare Maria De Filippi con il figlio Gabriele e gli altri figli, Saverio e Camilla. Quest’ultima ha letto una lunga lettera, di cui vi lasciamo un estratto:

“Papino, l’ondata di amore dalla quale siamo stati sommersi è merito del bene che in questi anni hai dato a tantissime persone. Non hai idea, o forse ce l’hai perché ci guardi da lassù, della gratitudine dalla quale siamo stati investiti. Non hai avuto tre figli, ma molti, molti di più. In tantissimi hanno detto che per loro sei stato padre, maestro, guida.

Hai cambiato destini, intuito talenti, incoraggiato e spronato. Abbiamo consolato persone in lacrime, più attonite di noi nel sapere che non c’eri più. A noi figli lasci un’eredità importante e il tuo più grande insegnamento: l’umiltà. Avevi ancora l’anima del ragazzo di 17 anni che scriveva a Montanelli. E ti stupivi se un giornale importante ti chiedeva una collaborazione”.

Questa sera va in onda il Grande Fratello Vip e il conduttore, presente anche lui al funerale, ha voluto ricordare un’ultima volta Maurizio Costanzo. Ha rivelato che il giornalista era fan del reality e ogni sera lo chiamava per fargli tutti gli appunti del caso. Qui di seguito il filmato completo nel quale gli si può leggere la commozione sul volto.

Il nostro saluto al grandissimo Maurizio Costanzo. 🖤 #GFVIP pic.twitter.com/Dxk3xSMgMm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2023

