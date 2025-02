Mauro Coruzzi rivela con un video sui social di essere ricoverato in ospedale: ecco come sta e le sue dichiarazioni

Con un video postato sui social, Mauro Coruzzi rivela di essere ricoverato in ospedale. Ecco cosa è accaduto e come sta ora.

Come sta Mauro Coruzzi

Giornate dure, le ultime, per Mauro Coruzzi. Il giornalista, noto anche con lo pseudonimo di Platinette, questa mattina, tramite un video postato sui suoi social, ha rivelato di essere ricoverato in ospedale, facendo così chiarezza sulla sua assenza in queste ultime settimane. Ma cosa è accaduto dunque e come sta Coruzzi? Come ha raccontato lui stesso, Mauro si sta sopponendo a una serie di controlli e pochi giorni prima della partenza del Festival di Sanremo è entrato in ospedale. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d’ospedale. Sono ricoverato per dei controlli. Il mio disturbo mi ha bloccato appena prima di Sanremo, forse un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto per dire la verità. Ecco il motivo della mia assenza, forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane possiamo tornare a casa, spero”.

Non tutti sanno che nel 2023 Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus. Da quel momento il giornalista ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione, che è stato anche testimoniato sui social. In questi giorni dunque Platinette si trova nuovamente in ospedale per sottoporsi a dei controlli. Tuttavia, come si nota anche dal filmato condiviso sui social, Mauro non ha perso l’ironia che da sempre lo contraddistingue.

Gli utenti nel mentre in queste ore stanno inviando il loro affetto e il loro sostegno a Coruzzi, che da anni è nel cuore del grande pubblico. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Mauro, con la speranza che presto possa finalmente fare ritorno a casa.