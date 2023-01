NEWS

Nicolò Figini | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

Antonella ed Edoardo Donnamaria litigano di nuovo

Dopo qualche giorno di quiete ecco che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati a litigare. Nella notte si trovavano a letto ma a un certo punto la vippona ha avuto un momento di crisi e ha di nuovo messo in dubbio i sentimenti del concorrente. Lo ha infatti accusato di non averla mai difesa dagli attacchi degli altri. Ha dichiarato di non sentirsi amata e che quando l’hanno aggredita verbalmente lui non si è mai fatto avanti. In seguito ha anche tirato in ballo Micol, affermando che se lui può essere amico di una ragazza con cui è stato insieme, allora lei può avere un rapporto con Antonino.

Poi ha ammesso di sperare che l’amore per lui passi in fretta perché è una persona cattiva. A questo punto Edoardo, come riporta anche il sito Biccy, rimane scosso dalla situazione e si difende. Ha rivelato di essersi sempre schierato dalla sua parte, per poi dirle di andare pure tra le braccia di Antonino. Ha anche ribadito di essere molto innamorato di lei e di aver sopportato qualsiasi cosa pur di starle accanto:

“Non sei innamorata di me devi dire la verità! Questo è un incubo io non ci posso credere che questa fa così. Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’. A te dà fastidio il mio passato con Micol e io devo stare zitto che flirtavi con Antonino?“.

In ultimo, Edoardo Donnamaria è andato a sfogarsi con Dana Saber. Le ha raccontato che stavano passando una bella serata quando dal nulla ha iniziato a inveirgli contro: “Non puoi essere tranquilla e dal nulla accusarmi di queste cose folli“. Voi che cosa ne pensate? Seguiteci per tante altre news.