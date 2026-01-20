Stando a quanto è trapelato in queste ore, Max Giusti avrebbe già registrato la nuova edizione di The Wall. Tuttavia, secondo le voci di corridoio, ci sarebbe un intoppo legato alla messa in onda.

Max Giusti dopo Caduta Libera registra The Wall

In queste settimane abbiamo assistito ufficialmente al debutto di Max Giusti su Canale 5. Il celebre conduttore ha infatti preso il comando di Caduta Libera, il fortunato game show Mediaset che fino alla scorsa edizione era sotto il controllo di Gerry Scotti. Dato il grande impegno del presentatore con La Ruota della Fortuna, i vertici dell’azienda hanno deciso di affidare la trasmissione a un nuovo volto e la scelta è così ricaduta su Giusti, che nei mesi a venire avrà tanti altri impegni sulle reti del Biscione.

Tuttavia, nonostante il programma stia tenendo compagnia a numerosi telespettatori sera dopo sera, sembrerebbe che gli ascolti non siano schizzati alle stelle. Il conduttore nel frattempo prossimamente debutterà anche con un altro game show che in passato ha visto la conduzione di Gerry Scotti. Di quale parliamo? Nientemeno che di The Wall.

Stando a quanto ha fatto Dagospia in queste ore, Max Giusti avrebbe anche già finito di registrare le nuove puntate di The Wall. Tuttavia, come si legge, sarebbe sorto un intoppo legato alla messa in onda. Attualmente infatti Mediaset non avrebbe ancora deciso dove collocare la trasmissione e solo nelle settimane a venire si prenderà una decisione definitiva.

Le parole di Giusti sul percorso in Mediaset

Nonostante qualche piccolo intoppo però pare che Giusti sia più che soddisfatto del percorso intrapreso con Mediaset. Solo nelle ultime ore il presentatore ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero e nel corso della chiacchierata ha affermato:

“A Mediaset sto benissimo perché c’è stima e c’è un progetto. Se sei mesi fa mi avessero detto che avrei fatto il preserale di Canale 5, con la benedizione di Gerry Scotti, non ci avrei mai creduto. Sento che c’è fiducia: il traguardo del percorso insieme non me l’hanno messo tra sei mesi ma fra tre anni”.

