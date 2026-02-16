Nel giorno di San Valentino, Maya Hawke ha sposato a sorpresa il compagno Christian Lee Hutson. Tra gli invitati al matrimonio anche il cast di Stranger Things.

Nozze a sorpresa per Maya Hawke

Nozze a sorpresa per Maya Hawke! Nel giorno di San Valentino, la celebre attrice, nota per il ruolo di Robin nella serie evento Stranger Things, ha sposato il compagno Christian Lee Hutson, al quale è legata da diversi anni. A ripotare la notizia del matrimonio sono stati i principali tabloid americani, che hanno immortalato la sposa, splendida in abito bianco, per le vie di New York City insieme al padre Ethan Hawke e alla madre Uma Thurman.

Come in molti sapranno, Maya e Christian, cantautore 35enne, si conoscono da molti anni, ma per lungo tempo sono stati semplicemente amici. Nel 2023 è poi scoppiata la scintilla e solo lo scorso anno l’attrice ha confermato le imminenti nozze, che sono state celebrate a sorpresa nel giorno di San Valentino.

Stando a quanto riporta il magazine Hello!, Maya Hawke e Christian Lee Hutson si sono sposati nella chiesa St. George’s Episcopal a Manhattan. In seguito, in occasione della cerimonia nuziale, gli ospiti si sono recati a piedi presso The Players, un club privato a Gramercy Park.

People ha fatto invece sapere che si è trattata di una cerimonia intima e semplice. Presenti alle nozze sono stati infatti i parenti degli sposi e alcuni amici stretti.

Reunion per il cast di Stranger Things

Tra gli invitati al matrimonio di Maya Hawke e Christian Lee Hutson c’erano anche alcuni membri del cast di Stranger Things, che si sono così ritrovati a distanza di diverse settimane dalla fine dello show.

LEGGI ANCHE: Tommaso Paradiso si sposa, rivelata la data delle nozze

Presenti alle nozze, come si nota anche dalle foto emerse in queste ore, sono stati Joe Keery, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink e Natalie Dyer.

Assenti invece Millie Bobby Brown, Charlie Heaton, David Harbour, Winona Ryder, Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower, probabilmente impegnati su nuovi set.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.