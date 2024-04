NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Elodie

Ospite a VivaRai2, Elodie ha raccontato di quando si è imbucata a casa dei Me contro Te.

Il racconto di Elodie

Pochi giorni fa ad arrivare come ospite a VivaRai2 è stata Elodie. La Di Patrizi tuttavia ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche lo stesso Fiorello, facendo una sorpresa al conduttore e nascondendosi tra il pubblico. Successivamente, nel corso dell’intervista, la cantante ha svelato un divertente episodio che ha fatto sorridere tutti i telespettatori. L’artista romana ha infatti raccontato di quella volta in cui si è imbucata a casa dei Me contro Te! Queste le dichiarazioni della Di Patrizi, che ovviamente in breve hanno fatto il giro del web:

“Sono stata a cena dai Me contro Te, una volta mi sono imbucata a casa loro. Come è andata? Loro sono vicini di casa di Diletta Leotta, la mia amica. Mi era saltata una cena, la chiamo e le dico: ‘Che stai facendo? Vengo da te’. E lei mi ha detto che sarebbe andata a cena dai Me contro Te. E così le ho detto: ‘Vengo pure io’. Mi sono imbucata però mi sono divertita”.

Le parole di Elodie non sono ovviamente passate inosservate e sono arrivate proprio fino ai Me contro Te. A quel punto, con un video pubblicato sui social, Sofia ha confermato la versione della cantante, per poi aggiungere: “Ragazzi è tutto vero, è andata proprio come ha raccontato lei. Diletta mi aveva detto che avrebbe portato un’amica. Apro la porta e vedo sua maestà Elodie”.

Pare dunque che sia nata una nuova amicizia. In queste settimane intanto i Me contro Te stanno girando l’Italia intera con il loro nuovo spettacolo, in occasione dei loro 10 anni di carriera e di recente a prendere parte a uno degli show è stata nientemeno che Chiara Ferragni, insieme ai suoi figli.