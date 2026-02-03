Tra poche ore partiranno ufficialmente i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: ma chi sono gli azzurri favoriti alle Olimpiadi? Andiamo a scoprirlo.

Gli azzurri favoriti di Milano Cortina 2026

Tra una manciata di ore partiranno ufficialmente i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e tutto è pronto per le prime gare. Venerdì 6 febbraio intanto si svolgerà la Cerimonia di Apertura e l’evento verrà trasmesso in diretta mondiale. In attesa di scoprire cosa accadrà, andiamo a vedere chi sono gli azzurri favoriti per una medaglia alle Olimpiadi invernali.

Il primo grande nome è senza dubbio quello di Sofia Goggia. La campionessa di Sci alpino, di 33 anni, è alla sua terza Olimpiade. Nel 2018 ha conquistato l’oro a Pyeongchang 2018 in discesa libera, mentre a Pechino 2022 ha vinto l’argento. Nella stessa disciplina c’è anche Dominik Paris, che sta per disputare la sua quinta Olimpiade.

Per quanto riguarda lo Short track troviamo Arianna Fontana, che vanta 11 medaglie (tra cui gli ori di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022), e Pietro Sighel, che a Pechino ha conquistato l’argento e il bronzo.

Tra gli azzurri favoriti a Milano Cortina 2026 c’è poi Francesca Lollobrigida, campionessa di Pattinaggio velocità. A gareggiare nella stessa disciplina ci sono anche Davide Ghiotto, campione del mondo in carica e reduce dal bronzo di Pechino 2022, e Andrea Giovannini, che ha conquistato un argento agli Europei di Kolomna 2018 e due Coppe del Mondo consecutive tra il 2024 e il 2025.

Per lo Snowboard cross troviamo Michela Moioli, vincitrice di tre Coppe del mondo e dell’argento a Pechino. E ancora c’è Federico Pellegrino per lo Sci di fondo. Il campione è alla sua quarta partecipazione ai Giochi.

Gli italiani che potrebbero vincere una medaglia

Favorita ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 è anche Dorothea Wierer, campionessa di Biathlon, che vanta tre medaglie olimpiche e dodici mondiali. Nella stessa disciplina ci sono anche Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi ( che ha già conquistato 12 medaglie mondiali) e Lukas Hofer.

Per quanto riguarda lo Ski cross troviamo Simone Deromedis, che nel 2023 ha conquistato il titolo ai Mondiali di Bakuriani, e Jole Galli, che ha ottenuto un podio in Coppa del Mondo nel 2023.

Tra i campioni azzurri di Snowboard c’è Roland Fischnaller, alla sua settima Olimpiade. Per quanto riguarda il Freestyle troviamo invece Flora Tabanelli.

Amos Mosaner e Stefania Costantini, campioni di Curling, tenteranno di riconquistare l’oro dopo il successo di Pechino.

Ai Giochi di Milano Cortina 2026 debutterà una nuova disciplina: lo Sci alpinismo. A rappresentare l’Italia ci sarà Giulia Murada, che ha già conquistato 10 podi nelle gare sprint di Coppa del Mondo.

CREDITI FOTO: Francesca Vieceli / IPA

