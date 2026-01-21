Diffamazione, minacce e una richiesta: togliergli i social. Dopo Falsissimo lo scontro diventa totale Mediaset ha formalizzato una denuncia nei…

Diffamazione, minacce e una richiesta: togliergli i social. Dopo Falsissimo lo scontro diventa totale

Mediaset ha formalizzato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce, come si apprende dall’Ansa. La denuncia è stata presentata in Procura a Milano dopo gli attacchi rivolti da Corona contro i vertici dell’azienda e alcuni conduttori televisivi nei suoi recenti interventi pubblici. La decisione dell’azienda segue una serie di dichiarazioni rilasciate da Corona sul suo format web Falsissimo, in cui ha nominato persone legate alla televisione italiana e all’interno di Mediaset.

La richiesta di limitare i social di Fabrizio Corona

Oltre alla querela, Mediaset ha anche chiesto alla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano di attivarsi per ottenere una misura di prevenzione. L’obiettivo è che vengano adottati provvedimenti che impediscano a Corona di utilizzare social network e altre piattaforme telematiche, così come di usare il telefono cellulare per veicolare contenuti pubblicati nelle ultime settimane. Questa richiesta si basa su norme del codice che consentono di proporre divieti di utilizzo di strumenti di comunicazione in certi casi.

Cosa è successo nel format Falsissimo

Nei due episodi di Falsissimo presi in esame da Mediaset, Corona ha toccato diversi argomenti sensibili, inclusa una serie di affermazioni sul cosiddetto “sistema Signorini”, definito da lui come un presunto insieme di favori e ricatti. Oltre alle dichiarazioni su Alfonso Signorini, Corona ha criticato altri conduttori e figure legate a programmi Mediaset. Secondo l’azienda, alcune delle affermazioni configurerebbero reati di diffamazione aggravata e minacce.

La risposta di Alfonso Signorini e i suoi legali

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno presentato al Tribunale civile di Milano un’istanza per chiedere un provvedimento cautelare urgente. Lo scopo è ottenere l’inibizione dalla messa in onda della prossima puntata di Falsissimo e dalla ripubblicazione di contenuti già diffusi, ritenuti lesivi. L’udienza civile è fissata per il 22 gennaio. I legali hanno chiesto al giudice di valutare se bloccare preventivamente materiale considerato dannoso per la reputazione del loro assistito.

La risposta di Corona: benzina sul fuoco

Sulla propria pagina Instagram Corona ha risposto subito, affermando che non intende fermarsi: “Ormai è guerra… Racconterò la verità anche su di voi… Per fermarmi mi dovete sparare”, ha scritto.

