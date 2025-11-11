Secondo recenti rumor Mediaset starebbe valutando di portare La Ruota della Fortuna in prima serata dal 24 novembre, al posto del Grande Fratello. Ecco cosa è emerso.

La Ruota della Fortuna sbarca in prima serata?

Il ritorno de La Ruota della Fortuna su Canale 5, con la conduzione di Gerry Scotti, è stato senza dubbio uno dei colpi vincenti della stagione televisiva. Dopo aver riportato in auge lo storico game show durante l’estate, Mediaset ha deciso di proseguire anche in autunno. Mossa vincente, dato che sta riscuotendo ascolti più che positivi e un affetto crescente da parte del pubblico.

Il programma, che va in onda subito dopo il TG5, ha finora allungato la fascia preserale, facendo iniziare la prima serata quasi alle 22:00. Ma secondo Affari Italiani, per Gerry Scotti e il celebre tabellone di lettere si prepara un passo ancora più grande. Quale? Dal 24 novembre, La Ruota della Fortuna potrebbe conquistare l’intero prime time di Canale 5.

Una decisione che rappresenterebbe una vera e propria svolta per il palinsesto Mediaset, con la trasmissione pronta a sfidare direttamente la fiction di Rai 1, dove dal 1° dicembre debutterà Sandokan con Can Yaman. Un duello che vedrebbe così sfidarsi un format ormai collaudato e dall’altra una grande produzione d’avventura.

Se il cambio dovesse essere confermato, il Grande Fratello — in difficoltà negli ascolti e ormai verso la conclusione della sua edizione — verrebbe spostato al martedì. Il mercoledì, invece, resterebbe lo show musicale condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Mediaset, dunque, sembra intenzionata a puntare tutto su La Ruota della Fortuna, sfruttando la bravura di Gerry Scotti e la leggerezza del format per vincere la sfida dell’audience.

E chissà che, se i risultati dovessero confermare le aspettative, non si pensi addirittura a una “doppietta” settimanale de La Ruota della Fortuna, magari anche il giovedì, per presidiare la fascia più competitiva.

Per il pubblico, insomma, si preannuncia un inverno ricco di appuntamenti e La Ruota della Fortuna sembra rientrare nella lista.

