In questi giorni si è a lungo parlato di una possibile chiusura anticipata per il Grande Fratello. Adesso pare però arrivare la decisione di Mediaset.

Le ultime news sul Grande Fratello

Negli ultimi giorni il Grande Fratello è finito sulla bocca di tutti. Da ormai un mese e mezzo, come è noto, il grande reality show di Canale 5 sta tenendo compagnia al pubblico, tuttavia gli ascolti non stanno soddisfacendo a pieno i vertici Mediaset. A sorpresa infatti la trasmissione, che quest’anno vede la conduzione di Simona Ventura, non sta raggiungendo i numeri sperati e così di recente si è iniziato a parlare di una possibile chiusura anticipata.

Stando alle voci di corridoio emerse, l’azienda avrebbe iniziato a valutare di anticipare la data della finale e si è addirittura mormorato che l’ultima puntata potesse andare in onda il prossimo 24 novembre. Adesso però, a seguito dei numerosi pettegolezzi, sembrerebbe che Mediaset sia arrivata a una decisione definitiva. Andiamo a scoprire dunque cosa accadrà e quale sarà il destino del reality show, che quest’anno spegne 25 candeline.

Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, pare che, nonostante i bassi ascolti, il Grande Fratello non chiuderà in anticipo. Secondo quanto riferisce il giornalista, la chiusura della trasmissione è attualmente prevista, come stabilito in partenza, per metà dicembre. In seguito gli scenari potrebbero essere diversi. Mediaset infatti sarebbe divisa in due. Ci sarebbe chi starebbe proponendo una pausa dai reality show e chi invece starebbe spingendo per la partenza, a gennaio, de L’Isola dei Famosi. Subito dopo, cast permettendo, ci sarebbe il ritorno del Grande Fratello Vip, previsto in primavera.

Attualmente però non è chiaro cosa accadrà. Di certo però il GF proseguirà fino a dicembre inoltrato e tra poco più di un mese scopriremo chi vincerà il reality show.

