L’attrice Megan Fox è stata di recente intervistata dal sito Glamour Magazine. Ha avuto, quindi, l’opportunità di affrontare diversi argomenti. Tra questi possiamo, per esempio, citare la sua carriera, il fatto di essere diventata una sex symbol, il sessismo e la pressione dell’essere genitori. Nel corso della chiacchierata, però, chi la intervista ha chiesto dettagli su una curiosità che riguarda lei e il compagno Machine Gun Kelly: “Allora… Bevete davvero il sangue l’uno dell’altra?“. Questa la risposta:

Sì. Allora, immagino che bere il nostro sangue possa essere fuorviante per le persone. Oppure ci immaginano con calici in stile “Il Trono di Spade” mentre beviamo il sangue. Si tratta solo di qualche goccia. Però sì. Consumiamo il sangue l’uno dell’altra in occasioni speciali come i rituali.