Megan Fox e Machine Gun Kelly (Colson Baker) hanno annunciato poco tempo fa di aver deciso di sposarsi. La coppia si è conosciuta sul set del film “Midnight in the Switchgrass” nel marzo del 2020. In un post di Instagram, quindi, i fan hanno potuto vedere la proposta di matrimonio attraverso un video. Nella descrizione, poi, l’artista ha dato qualche dettaglio sull’anello di fidanzamento, come riportato anche da Today:

otto gli stessi rami dove ci siamo innamorati. L’ho riportata qui per chiederle di sposarmi. So che la tradizione vuole un solo anello, ma lo ho realizzato con Stephen Webster perché fossero due. Lo smeraldo (la sua pietra di nascita) e il diamante (la mia pietra di nascita) attratti da un magnete fatto di spine unite come due metà della stessa anima, per formare un cuore oscuro che è il nostro amore.

Durante un’intervistaa Vogue, poi, il futuro marito di Megan Fox ha aggiunto qualche informazione in più. Ha spiegato, infatti, che quelle spine sono vere e se l’attrice si provasse a togliere l’anello si farebbe un po’ male:

Il concetto è che l’anello può essere diviso in due. Quando sono uniti, sono tenuti insieme da un magnete Quindi vedi che vengono attratti? E poi forma il cuore oscuro. E vedi questa parte qui? Le fedi sono in realtà spine. Così che se prova a toglierlo fa male… L’amore è dolore!

Un’idea piuttosto bizzarra quella di Machine Gun Kelly. Ad ogni modo non possiamo che fare i nostri auguri a Megan Fox e al futuro marito. Continuate a seguirci per tante altre news.

