Su Instagram Emma Marrone ricorda il papà Rosario: “Nel 2016 ero ancora piccola”

Emma Marrone ricorda il papà Rosario

Sono passati più di tre anni dalla scomparsa di Rosario, il papà di Emma Marrone, ma la cantante salentina non smette di portarlo nel cuore. La sua forza di fronte al dolore, che ha segnato la sua vita, è una testimonianza della sua incredibile resilienza.

Emma, che è diventata una delle voci più potenti della musica pop italiana dopo la vittoria ad Amici, ha sempre dimostrato di essere una donna forte, ma anche profondamente sensibile.

La dedica della cantante

Nelle scorse ore, la popstar ha voluto rendere omaggio a suo padre con una storia molto speciale su Instagram, un gesto che ha toccato tutti i suoi fan.

Nella sua storia, Emma ha deciso di seguire il trend social che sta imperversando sui social media: postare una foto del 2016 per confrontare com’era la vita allora e come è oggi. La foto che Emma Marrone ha condiviso la ritrae insieme alla sua famiglia: suo padre, Rosario, e sua madre.

Ma a colpire davvero sono le parole che accompagnano quell’immagine. “Nel 2016 tu eri ancora con noi e io potevo ancora sentirmi piccola.”

Queste parole hanno toccato il cuore dei suoi follower, che hanno visto in esse il dolore profondo di una figlia che ha dovuto fare i conti con la perdita di una parte importante della sua vita.

Emma Marrone, da sempre molto legata alla sua famiglia, ha condiviso con il pubblico la sua vulnerabilità, mostrando quanto sia difficile per lei non poter più sentire la protezione di suo padre.

La dedica di Emma ha commosso il web, tanto che le sue parole hanno in fretta fatto il giro dei social in queste ultime ore.

