Il dramma di Mel B delle Spice Girls: “Ho vissuto in modo frugale facendo la spesa al discount”

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Marzo 2024

Mel B, di cui tutti si ricorderanno per aver fatto parte delle Spice Girls, ha dichiarato in un’intervista di avere delle difficoltà economiche e di fare la spesa nei discount.

Le difficoltà economiche di Mel B delle Spice Girls

Tutti quanti sappiamo chi sono le Spice Girls e il successo che hanno avuto tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Tra le loro canzoni più famose possiamo sicuramente citare “Wannabe“, ancora oggi trasmessa in radio e cantata in diversi programmi televisivi anche in Italia. Le componenti erano Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie C, Emma Burton e Melanie B.

Oggi parliamo proprio di quest’ultima e di come la sua vita sia cambiata da qualche anno a questa parte. Nell’ultimo periodo ha dovuto fare fronte a diversi problemi finanziari in seguito al divorzio con il marito. Oggi ha 48 anni e dopo aver lasciato la California è tornata nel nord del Regno Unito per vivere con la figlia Maddison.

Ha dovuto rimboccarsi le maniche per trovare una casa che potesse permettersi e potesse soddisfare le esigenze sue e della figlia. Durante un’intervista con la BBC, quindi, l’ex membro delle Spice Girls, ha affermato:

“Negli ultimi due anni ho guardato tante case sapendo che non avevo i soldi per permettermele. Mi sono rimboccata le maniche, ho lavorato e vissuto in modo frugale e quindi ho potuto comprare la mia casa”.

Mel B ha anche rivelato di aver messo da parte un po’ di soldi risparmiando come poteva, come per esempio andando a fare la spesa presso i supermercati discount, in particolare Aldì e Lidl: “Adoro ancora fare la spesa da Aldi e Lidl. non credo che smetterò mai di farlo a dire il vero. Sono ancora una ragazza di Leeds!“.

Insomma, oggi le cose vanno un po’ meglio ma continuerà a vivere una vita semplice pur sperando di poter riunirsi con le Spice Girls. Mel B, infatti, ha dichiarato che sarebbe favorevole a una reunion se ci fosse l’occasione: “Tornerei insieme a loro domani“.