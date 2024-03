Pierpaolo Pretelli: “Dopo Striscia la Notizia facevo il cameriere per arrotondare”

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Marzo 2024

Pierpaolo Pretelli

Oggi pomeriggio Pierpaolo Pretelli ha rivelato a La Vita in Diretta di aver lavorato come cameriere dopo il successo a Striscia la Notizia.

Il passato di Pierpaolo Pretelli

Oggi vediamo Pierpaolo Pretelli sempre sorridente e felice dal punto di vista professionale e anche sentimentale. Lavora come modello, opinionista e influencer accanto all’amore della sua vita Giulia Salemi. I due si fanno spesso vedere insieme sui social. Il loro sentimento è nato tra le mura del Grande Fratello, reality che li ha portati a farsi conoscere al pubblico di tutta Italia.

Tuttavia non è stato sempre facile il percorso per raggiungere il successo televisivo e la soddisfazione personale. Ricordiamo che Pierpaolo ha cominciato a lavorare in televisione come ballerino a Striscia la Notizia, anche se in seguito ha vissuto un periodo molto buio e lo ha ricordato lui stesso a La Vita in Diretta.

Durante un servizio sulla depressione tra i giovani, sia nel mondo dello spettacolo che non, il conduttore ha fatto un riassunto per poi lasciare la parola all’ex vippone:

“Adesso sono più maturo ma c’è stata una fase, dopo Striscia la Notizia e un periodo di visibilità, in cui facevo il cameriere e lavoravo anche la sera per arrotondare. Mio figlio lo vedevo poco e mi ha portato a un down incredibile, ho avuto anche io crisi di panico.

Il problema è che tu non riesci a capire che hai un attacco di panico e hai bisogno di persone che ti aiutino a capire. Devi avere dei sostegni, chi ti aiuta a uscirne”.

Davvero un momento buio dal quale, grazie al cielo, Pierpaolo Pretelli è riuscito a uscire e oggi sta molto meglio. Grazie agli amici, ai famigliari e sicuramente anche all’incontro con Giulia Salemi ha ritrovato se stesso.