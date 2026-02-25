Nuova sfida sul grande schermo per la showgirl Melissa Satta nel film C14 tra le colline vicentine e il supporto…

Nuova sfida sul grande schermo per la showgirl Melissa Satta nel film C14 tra le colline vicentine e il supporto di Carlo Beretta

La carriera di Melissa Satta tocca oggi un traguardo inedito e ambizioso. La nota showgirl ha scelto di tuffarsi nel mondo della recitazione, entrando nel cast della produzione cinematografica intitolata C14. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Eriador Film e Rai Cinema, vede come attore principale Raoul Bova. Si tratta di una sfida importante per Melissa Satta, che si trova a lavorare in una pellicola di alto livello, pronta a conquistare il grande pubblico nelle prossime stagioni.

Un cast di stelle tra le colline venete e la Puglia

Sotto la guida del regista Antonello Belluco, Melissa Satta lavora fianco a fianco con icone del calibro di Giancarlo Giannini e Francesco Arca. Nel gruppo spicca anche Ludovica Martino, volto emergente molto apprezzato. Le riprese del film sono iniziate in una location speciale: la Diesel Farm di Renzo Rosso, storico amico della showgirl. Il set non resterà però solo in Veneto. Dopo aver girato nel cuore di Bassano del Grappa, la produzione si sposterà in Puglia, portando Melissa Satta e il resto della troupe tra i paesaggi della masseria San Domenico.

Il legame con Carlo Beretta e le ambizioni future

Un particolare interessante riguarda il dietro le quinte del film. Tra i sostenitori del progetto appare infatti l’azienda di Carlo Beretta, attuale fidanzato di Melissa Satta. Questo legame dimostra quanto la vita privata e quella professionale della modella siano oggi in totale armonia. Anche Raoul Bova ha espresso grande entusiasmo per il copione, definendolo subito convincente. Per Melissa Satta questa esperienza rappresenta una vera svolta. La showgirl vuole dimostrare di avere il talento necessario per affermarsi come attrice, andando oltre l’immagine televisiva.

