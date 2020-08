1 Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Melissa Satta e Kevin Boateng siano nuovamente in crisi. Ecco cosa starebbe accadendo

Sono passati ben 9 lunghi anni da quando per la prima volta Melissa Satta incontrava Kevin Boateng. Tra i due è immediatamente scattata la scintilla e così la coppia ha iniziato una bellissima relazione, fino a quando nel 2016 la showgirl e il calciatore non hanno deciso di unirsi in matrimonio, dal quale è nato anche un figlio. Tuttavia lo scorso anno ad un tratto qualcosa si è rotto tra Melissa e Kevin e i due si sono ad un tratto separati, a seguito di una lunga crisi. A poco a poco però la Satta e Boateng hanno avuto modo di chiarire le cose, comunicando così il ritorno di fiamma.

Tutto sembrava procedere nuovamente a meraviglia tra Melissa Satta e Kevin Boateng, almeno fino ad ora. Inaspettatamente infatti il settimanale Chi ha parlato di una nuova crisi tra i due, che starebbe segnando ancora una volta la coppia. Ecco i dettagli su quanto starebbe accadendo:

“Melissa Satta sta attraversando un nuovo momento no. Sono riapparse le insicurezze legate all’amore, le paure di non essere in grado di sostenere un rapporto di coppia e Kevin, che è volato subito a Porto Cervo dalla Turchia, dove attualmente gioca, le sta provando tutte per far tornare il sereno. Non contano i social o le immagini in pubblico (anche qui rare: lei preferisce le uscite con le amiche alle cene romantiche o ai party col compagno). La crisi tra i due è in corso e fa rumore. Il compito di ricucire tutto spetta a Boateng”.

E ancora il settimanale Chi in merito alla presunta nuova crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng aggiunge:

“A un certo punto di questa strana estate i due stavano anche per dividersi, con Melissa pronta a lasciare la Sardegna e godersi le vacanze altrove. Poi, per amore del figlio, hanno deciso di continuarle insieme. Sarà il tempo a dire se il cuore della Satta potrà tornare a battere come e più forte di prima, ma al momento tra i due c’è la stessa tensione culminata in una separazione durata mesi”.

Che dunque Melissa Satta e Kevin Boateng siano nuovamente in crisi? In attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati, rivediamo le parole della showgirl di qualche mese, che aveva parlato della riconciliazione col calciatore.