La showgirl e conduttrice Melissa Satta svela il crollo psicologico e la perdita di peso seguita alla separazione dal calciatore Kevin Prince Boateng

In occasione dei suoi quarant’anni Melissa Satta ha deciso di confessarsi a cuore aperto nello studio di Verissimo. La showgirl ha ripercorso i momenti più bui della sua vita privata, focalizzandosi in particolare sulla fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Le sue parole descrivono una sofferenza profonda che è sfociata in un vero e proprio deperimento fisico. Melissa ha raccontato di aver perso ben dieci chili e di essersi trovata in una condizione di totale apatia, arrivando al punto di non riuscire nemmeno ad alzarsi dal letto per affrontare la giornata. Si è trattato di una fase critica dove il senso di colpa e il dubbio costante sulle proprie scelte personali avevano preso il sopravvento.

La lotta contro il senso di colpa

Per uscire da quel tunnel di disperazione la Satta ha ammesso di aver chiesto aiuto a un professionista specializzato. Il supporto di uno psichiatra è stato fondamentale per elaborare la fine di un legame così importante e per comprendere che il fallimento di una relazione non definisce il valore di una persona. Durante l’intervista Melissa ha sottolineato quanto sia stato difficile smettere di colpevolizzarsi per non essere stata abbastanza presente o per aver dato priorità alla carriera. Grazie alla terapia ha però imparato che il dolore è un passaggio necessario ma transitorio e che ogni ferita emotiva può essere rimarginata con il tempo e la giusta cura.

La difesa contro gli attacchi sessisti subiti durante la storia con Berrettini

Oltre al passato matrimoniale Melissa Satta ha affrontato con fermezza il tema delle critiche ricevute durante la sua relazione con il tennista Matteo Berrettini. La showgirl è stata spesso vittima di attacchi mediatici feroci che le attribuivano la responsabilità delle scarse prestazioni sportive dell’atleta. Melissa ha definito questo atteggiamento come una sconfitta collettiva figlia di una mentalità sessista ancora troppo radicata nella società. Ha ribadito con forza che una donna non può e non deve essere considerata la causa dei fallimenti professionali del proprio compagno. Secondo la conduttrice ognuno deve prendersi le proprie responsabilità senza cercare capri espiatori femminili per giustificare momenti di crisi agonistica.

L’intesa tra Carlo e Maddox: il pilastro della nuova relazione

Il salotto di Verissimo è diventato anche lo scenario di una confessione dolcissima per Melissa Satta. La conduttrice e showgirl, ha parlato con estrema serenità della sua attuale relazione con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Dopo aver attraversato periodi complessi legati al passato, Melissa ha dichiarato di aver finalmente trovato un equilibrio perfetto. La differenza d’età non sembra affatto un ostacolo per la coppia, anzi, l’atleta ha sottolineato come il ventottenne sia riuscito a integrarsi perfettamente nella sua vita, rispettando profondamente la sua realtà di donna e di madre del piccolo Maddox.

Un aspetto fondamentale che ha permesso a Melissa Satta di aprire nuovamente il suo cuore è stato il legame instauratosi tra il nuovo compagno e il figlio nato dal precedente matrimonio con Boateng. Carlo Gussalli Beretta ha dimostrato una sensibilità fuori dal comune, ponendosi come una figura di supporto costante e attenta. Melissa ha raccontato con commozione come lui sia il primo a preoccuparsi del benessere di Maddox.

Progetti futuri tra matrimonio e la possibilità di una nuova maternità

Guardando al domani, la Satta non ha nascosto la possibilità di convolare nuovamente a nozze o di dare alla luce un secondo bambino. Sebbene si senta già realizzata come mamma, la showgirl ha espresso un pensiero molto generoso nei confronti del partner. Essendo Carlo ancora giovane, Melissa desidera che anche lui possa vivere l’emozione della genitorialità, proprio come accaduto a lei nel 2014. La porta verso un altro figlio resta dunque spalancata: una dichiarazione che conferma quanto il rapporto sia solido e proiettato verso la costruzione di un nucleo familiare ancora più grande.

