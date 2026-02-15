La conduttrice Ilary Blasi annuncia il matrimonio con un diamante da sogno ricevuto a San Valentino mentre attende la sentenza definitiva di divorzio da Totti

Ilary Blasi ha scelto la città dell’amore per confermare quello che i fan sospettavano da tempo. Con un post social diventato virale in pochi minuti, la showgirl ha mostrato un anello spettacolare ricevuto dal compagno Bastian Müller durante una fuga romantica a Parigi. La dedica scelta per accompagnare lo scatto non lascia spazio a dubbi: un “My Forever Valentine” che sancisce ufficialmente la volontà di convolare a nozze. La coppia ha trascorso il 14 febbraio tra cene di lusso e scorci suggestivi sulla Tour Eiffel, confermando una sintonia che appare ormai indistruttibile dopo oltre tre anni di relazione stabile.

Il significato simbolico dell’anello ricevuto nella capitale francese

Non è la prima volta che l’imprenditore tedesco regala gioielli importanti alla conduttrice romana, ma questo diamante ha un sapore decisamente diverso dai precedenti. Se i doni ricevuti a St. Moritz e sul Lago di Como sembravano semplici pegni d’amore, l’ostentazione sicura di questo San Valentino segna un punto di non ritorno comunicativo. Ilary ha deciso di mostrare il gioiello proprio ora che il calendario giudiziario si fa serrato. Parigi si conferma quindi il nido d’amore prediletto della coppia, un luogo del cuore dove già nel settembre scorso avevano lasciato tracce di una passione che guarda finalmente a un futuro istituzionale.

Verso il divorzio da Francesco Totti e la nuova vita con Bastian

L’annuncio del matrimonio arriva in un momento cruciale per la vita privata della Blasi. Il prossimo 21 marzo è infatti prevista l’udienza decisiva per il divorzio da Francesco Totti, un passaggio burocratico obbligatorio prima di poter pronunciare il fatidico sì con Müller. Nonostante le battaglie legali e le cronache giudiziarie ancora aperte, Ilary sembra intenzionata a voltare pagina in modo definitivo. La strategia mediatica appare chiara: ricostruire una narrazione di felicità domestica che la porti all’altare per la seconda volta, trasformando il sogno parigino in una solida realtà matrimoniale già entro la fine dell’anno corrente.

Leggi anche: Grande Fratello, Mediaset conferma la nuova edizione con Ilary Blasi, quando inizia

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X