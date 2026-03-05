Un nuovo inizio per la coppia Mercedesz Henger e Alessio dopo la nascita della piccola Aurora, tra l’emozione del primo abbraccio e il profumo di fiori d’arancio

L’attesa è finita e la gioia ha finalmente il volto di Aurora. Il 25 febbraio resterà una data impressa nel cuore di Mercedesz Henger e Alessio Salata, che hanno accolto la loro primogenita trasformando radicalmente la propria quotidianità. Le immagini condivise sui social non lasciano spazio a dubbi: la stanchezza del parto è stata immediatamente spazzata via da una felicità travolgente, quella che solo il primo contatto pelle a pelle sa regalare.

Un amore nato contro ogni previsione

La storia tra Mercedesz e Alessio è la prova che il destino sa essere imprevedibile. L’ex naufraga aveva più volte dichiarato di voler dare priorità assoluta a se stessa, chiudendo le porte a nuove frequentazioni. Poi è arrivato lui, capace di abbattere ogni difesa con una cortesia d’altri tempi e una determinazione che ha saputo conquistare la fiducia della Henger. Oggi, quella complicità si è trasformata in una famiglia solida, pronta a navigare tra pannolini e notti insonni con il sorriso sulle labbra.

Il ricordo indelebile di chi guarda da lassù

In questo momento di immensa luce, il pensiero della neo mamma è volato anche a chi non c’è più. Mercedesz non ha mai nascosto la malinconia nel non poter mostrare Aurora a suo padre, Riccardo Schicchi, e alla nonna. Un legame profondo che continua a vivere nel ricordo e nella speranza che, da qualche parte, i suoi cari stiano sorridendo guardando la nuova arrivata.

Matrimonio in vista: la fede dopo la culla

Con la nascita di Aurora, il cerchio sembra quasi chiudersi, ma manca ancora un tassello fondamentale. Alessio Salata è stato chiaro fin dai mesi della gravidanza: la priorità era la sicurezza della compagna e della bambina, ma la proposta di matrimonio è già nell’agenda del cuore. I fan attendono ora il fatidico “sì”, un sigillo formale su un’unione che, nei fatti, è già più profonda che mai. La piccola Aurora è il centro del loro universo, e presto potrebbe veder sfilare i genitori verso l’altare.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X