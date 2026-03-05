Ascolti tv 4 marzo 2026: commento e analisi a cura di Giulio Strocchi.

Gli ascolti tv di mercoledì 4 marzo 2026

Mercoledì 4 marzo 2026 incorona Rai2: Stasera Tutto è Possibile debutta nella nuova collocazione conquistando circa 2,6 milioni di spettatori con il 16,8% di share, diventando il programma più visto della serata e segnando un vero exploit per Stefano De Martino in prima serata. Rai1 con il film‑evento Il mio nome è Riccardo Cocciante si ferma intorno al 10,5% di share, mentre su Canale5 la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi si attesta al 13,4%, confermandosi comunque seconda forza della serata ma distante dal varietà comico‑familiare di Rai2.

Nel resto del prime time, Rai3 con l’approfondimento e La7 con il talk politico mantengono le proprie nicchie tra il 4% e il 6%, penalizzati dall’effetto curiosità sul ritorno di STEP e dal doppio richiamo di fiction e cinema sulle ammiraglie. Italia1 e le altre reti generaliste si muovono su valori bassi, spesso sotto il 4%, schiacciate da una proposta molto forte sul fronte intrattenimento e crime.

Access primetime

In access primetime torna a pieno regime il duello tra i game show. Su Rai1 Affari Tuoi guida la fascia con una media sopra il 25% di share e oltre 5 milioni di spettatori, restando il programma più visto dell’access e uno dei titoli di punta dell’intera giornata. Su Canale5 rientra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che si riaggancia alla sfida con De Martino dopo lo stop dei giorni sanremesi e si mantiene su numeri competitivi sul pubblico commerciale, pur restando qualche punto sotto il gioco dei pacchi.

Preserale e daytime

Nel preserale Rai1 consolida la propria supremazia con L’Eredità, stabile oltre il 24–25% di share e capace di consegnare al prime time un pubblico già molto ampio e fidelizzato. Canale5 con Caduta Libera resta più indietro in valori assoluti ma regge sul target attivo, completando un daytime che continua a funzionare molto bene grazie a Beautiful, Io sono Farah, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna e Amici, tutti attestati fra il 18% e oltre il 24% di share.

La fotografia del 4 marzo racconta quindi una serata sorprendente: Stasera Tutto è Possibile vola al 16,8% e si prende il prime time, Vanina 2 su Canale5 si ferma al 13,4%, l’omaggio a Riccardo Cocciante su Rai1 resta attorno al 10,5%, mentre in access Affari Tuoi continua a dominare sopra il 25% e La Ruota della Fortuna ritrova il proprio spazio dopo la parentesi Festival.

