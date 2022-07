1 La replica di Mercedesz Henger

Mercedesz Henger dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi ha fatto ritorno in Italia (come testimoniato sui social), dove ha riabbracciato la sua famiglia. L’ex naufraga arrivata nel nostro Paese ha scoperto le recenti dichiarazioni rilasciate da Edoardo Tavassi, il quale ha avuto qualcosa da ridire sul suo conto.

A Pipol TV, infatti, il fratello di Guendalina Tavassi ha spiegato di preferire Estefania Bernal a Mercedesz Henger aggiungendo come l’atteggiamento di quest’ultima non le sia per nulla piaciuto. Motivo? Secondo lui ha giocato molto e quando non erano presenti le telecamere avrebbe avuto un modo di porsi nei suoi confronti decisamente diverso. Mentre davanti ai cameraman si “trasformava in vittima”, ha detto testualmente.

Mercedesz Henger è venuta a conoscenza di queste parole e ha deciso di rilasciare una sua replica diretta a riguardo. Tra le storie di Instagram, come riportato da Isa & Chia, ha fatto sapere: “Mi state scrivendo che dovrei rispondere a determinate accuse che mi son state fatte negli ultimi mesi, oppure anche di recente. Quello che è…Vi informo che non me ne frega niente. Me ne frega di risolvere le cose nella vita reale e così sto cercando di fare e di tornare da voi fresca, felice e positiva e con la pancia piena, sicuramente”.

Pare quindi che Mercedesz Henger sia poco interessata alle frecciatine di Edoardo Tavassi, il quale a Fanpage.it ha bacchettato la sua ex compagna d’avventura e ha svelato cosa si sono detti per messaggio…