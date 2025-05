Ieri sera si è svolto il Met Gala 2025, l’atteso evento di beneficenza annuale che come al solito vede la partecipazione di diverse star del mondo dello spettacolo. Ma chi erano quest’anno gli italiani presenti alla serata? Andiamo a scoprirlo.

Gli italiani presenti al Met Gala 2025

In queste ore in rete non si parla altro che del Met Gala 2025, il tradizionale evento di beneficenza che si svolge ogni anno durante il primo lunedì del mese di maggio. A prendere parte alla serata, che si svolge presso il Metropolitan Museum of Art di New York, sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno sfilato sul red carpet lasciando tutti a bocca aperta con i loro outfit. Il tema di questa edizione, come in molti sapranno, era “Tailored For You” e naturalmente la star hanno proposto abiti mozzafiato.

Tra gli invitati all’evento ci sono stati nomi del calibro di Madonna, Miley Cyrus, Rihanna, Lana Del Rey, Zendaya, Bad Bunny, Gigi Hadid e tanti altri. Immancabile naturalmente anche la direttrice editoriale globale di Vogue Anna Wintour, che ancora una volta ha dimostrato di essere una vera icona di stile. Ma non è finita qui.

A partecipare al Met Gala 2025 infatti sono stati anche alcuni ospiti italiani e la loro presenza non è affatto passata inosservata. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Roberto Bolle e di Khaby Lame. Il ballerino e il celebre tiktoker hanno così sfilato sul red carpet e si sono goduti la serata, che è stata testimoniata anche sui social. Grande assente quest’anno è stato invece Damiano David, che solo la scorsa edizione ha preso parte al gala insieme alla compagna Dove Cameron.

Sia Roberto Bolle che Khaby Lame hanno però rappresentato al meglio l’Italia e senza dubbio anche i loro outfit hanno conquistato il web.