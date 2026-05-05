Il dress code del Met Gala 2026, Fashion Is Art, è stato preso alla lettera da moltissime star, che hanno sfoggiato degli outfit decisamente originali e creativi, per celebrare l’arte e la bellezza.

Met Gala 2026: il dress code Fashion Is Art

Con un dress code come Fashion Is Art eravamo sicuri che le star ci avrebbero sorpresi e incantati con i loro outfit sul red carpet del Met Gala 2026. Ma alcune di loro sono riuscite a fare ancora di più, unendo eleganza, arte, creatività e originalità. Sulla famosa scalinata del Metropolitan Museum di New York si sono susseguiti look davvero eccezionali, con una cura dei dettagli unica, che riporta sempre al tema della serata: l’arte. Dagli abiti più semplici e curati, eleganti e sofisticati, a quelli più eccentrici, con tocchi davvero sorprendenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Un modo originale e meraviglioso di presentare la mostra Costume Art e di raccogliere fondi per l’istituzione museale di New York, ma anche per lasciare gli spettatori con gli occhi spalancati per lo stupore. Quest’edizione è stata ricca di star di alto livello, che hanno mostrato il loro modo di interpretare l’arte sul proprio corpo, sfoggiando abiti incantevoli e accessori con lo scopo di stupire e lasciare senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Met Gala 2026: le star presenti e gli outfit più belli

Tante presenze importanti nella serata più glamour dell’anno. Molti personaggi si sono fatti notare per la loro straordinaria originalità, come Heidi Klum, che si è trasformata in una vera e propria statua, e Bad Bunny, che ha deciso di mostrare una versione più vecchia di se stesso. Grande emozione anche per il debutto di Blue Ivy, accompagnata dalla mamma Beyoncé e dal papà Jay Z. La giovane ha mostrato di avere già le idee molto chiare in fatto di stile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Gli abiti sfoggiati hanno incantato tutti. Presenti anche Nicole Kidman, Venus Williams e i neo presidenti onorari Jeff Bezos e Lauren Sanchez Bezos. Tra le celebrità più amate anche Cara Delevingne, Anne Hathaway, Madonna, Blake Lively, Luke Evans, Gigi Hadid, Rihanna, Serena Williams, Cher, Amanda Seyfried, Kylie Jenner, Kim Kardashian e molti altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Met Gala 2026: I dettagli della mostra

La mostra analizza la centralità del corpo vestito nel tempo e nella cultura. Sarà divisa in 13 “parti tematiche del corpo”, mostrando 400 oggetti. Sono stati abbinati abiti e accessori a dipinti, sculture, disegni e fotografie, con una cura davvero incredibile. La mostra è curata da Andrew Bolton, responsabile del Costume Institute, e sarà aperta al pubblico dal 10 maggio al 10 gennaio 2027.

Per inaugurare questo meraviglioso evento hanno camminato sul red carpet 450 ospiti, pronti a entrare nella storia del costume e della moda. Hanno sfoggiato abiti eleganti, vistosi, eccentrici, tutti ispirati all’arte, con un tocco sempre originale e creativo.

Heidi Klum

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Bad Bunny

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Cara Delevingne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Rihanna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Anne Hathaway

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Blake Lively

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Nicole Kidman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Madonna