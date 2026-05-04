Alexandra Saint Mleux, moglie di Leclerc, è una presenza costante nel paddock della Formula 1. La donna è sempre al fianco del marito durante ogni gara.

Alexandra Saint Mleux: chi è la moglie di Leclerc?

Alexandra Saint Mleux ha 22 anni ed è una studentessa di storia dell’arte. La giovane ha una grande passione per l’arte e uno stile molto sofisticato, con un occhio di riguardo per i dettagli, come si nota dalle sue apparizioni pubbliche. La prima uscita ufficiale con Leclerc risale al 2023, durante il torneo di Wimbledon. In quell’occasione la coppia aveva deciso di rendere pubblica la loro relazione dopo mesi di frequentazione lontani dai riflettori.

I due si sono incontrati nel Regno Unito, dove Charles Leclerc stava partecipando al Gran Premio di Silverstone. Dopo la fine della sua relazione con Charlotte Siné, nel 2022, il pilota aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Questo fino a quando ha deciso di presentarsi a Wimbledon in compagnia di Alexandra Saint Mleux per ufficializzare l’unione. I due sono molto innamorati e il 28 febbraio di quest’anno, in gran segreto, hanno deciso di sposarsi con un rito civile nel Principato di Monaco. Pochi giorni dopo la cerimonia, la coppia ha scelto di condividere qualche foto ufficiale su Instagram.

Alexandra Saint Mleux: la moglie di Leclerc è sempre al suo fianco

Alexandra Saint Mleux è costantemente al fianco del marito Leclerc. La giovane è presente a tutte le gare del campione. Durante il Gran Premio di Monaco è stata vista mentre passeggiava nel paddock insieme alla mamma del pilota, mostrando di essere in buoni rapporti anche con la famiglia del marito. La studentessa lo sostiene sempre, a ogni evento, a ogni gara. Si mostra al suo fianco fiera e innamorata, diventando anche una vera e propria icona di stile. Gli abiti sfoggiati durante le sue apparizioni sono piaciuti a tutti. Moltissimi gli apprezzamenti ricevuti sui social, dove è molto seguita, anche se non ha un profilo Instagram ufficiale.

La giovane è seguita da 452 mila follower su TikTok, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e tutti i suoi look sempre molto eleganti e sofisticati. La sua bellezza è evidente e grazie al suo occhio in fatto di stile riesce sempre a conquistare tutti. In effetti, gli outfit sfoggiati nel paddock del Gran Premio di Monaco non sono passati inosservati. Alexandra ha indossato un micro tailleur rosa durante la gara del pilota, un abito con scollo americano e stampa tie due durante le qualifiche e un abito a pois molto elegante in un’altra occasione.