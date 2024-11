Dopo una settimana trascorsa al Gran Hermano a Madrid, ieri sera Tommaso Franchi ha fatto ritorno in Italia. Nel post puntata tuttavia il gieffino si è scagliato a sorpresa contro Maica Benedicto.

Le parole di Tommaso Franchi

Sono stati giorni intensi questi per Tommaso Franchi. Il gieffino infatti come sappiamo ha trascorso l’intera settimana a Madrid, nella casa del Gran Hermano, dove ha ritrovato Maica Benedicto. Le cose tra i due tuttavia non sono andate come sperato e a un tratto l’idraulico ha deciso di chiudere la conoscenza con l’influencer, che però non ha reagito bene. Ieri sera nel mentre Tommaso ha fatto ritorno in Italia e ha riabbracciato tutti i suoi compagni d’avventura. Una volta rientrato in casa, il concorrente si è anche dichiarato a Maria Vittoria Minghetti, con la quale ha iniziato una frequentazione. Tuttavia nel post puntata è accaduto qualcosa che ha lasciato i più a bocca aperta.

Dopo la fine della diretta, Tommaso Franchi ha iniziato a raccontare ai suoi compagni i momenti più belli della sua esperienza al Gran Hermano. Non è mancato naturalmente il capitolo Maica Benedicto e a quel punto l’idraulico si è scagliato contro l’influencer, lanciandole alcune critiche. Queste le dichiarazioni di Tommaso, che hanno fatto il giro del web arrivando fino in Spagna:

“Le ho detto le cose con più tatto possibile. Lei è super acclamata dal pubblico, è forte. Ma dentro la casa non la sopporta nessuno. È una giocatrice, è l’unica che gioca. Ha la sua cerchia di due persone. Ha solo due persone, la chiamano ‘Principessa’ nella casa. Ma poi lì non pulisce niente. Pulisce solo quando le va il bagno”.

Tommaso les dice a todos que Maica es una jugadora falsa, que todos la odian, excepto dos personas que siempre le dan la razón. Ha dicho que finge tener una obsesión con la limpieza, que se ha creado un personaje. A RAT #GH12N #GhLimite10 #grandefratello pic.twitter.com/WhPYCOm57c — deno (@j2nifers) November 13, 2024

Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nei prossimi giorni tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti. Tra i due gieffini scoppierà finalmente la passione? Non resta che attendere per scoprirlo.