Con un post sui social, Mew fa sapere che lei e Matthew si sono lasciati. Termina la relazione tra i due ex allievi di Amici, che si erano ritirati insieme dal talent show di Maria De Filippi.

Arriva la rottura tra Mew e Matthew

Come in molti ricorderanno, tra gli allievi di Amici 23 ci sono stati anche Mew e Matthew. Tuttavia subito dopo le festività natalizie, a causa di alcuni problemi personali, i due cantanti, che all’interno del talent show si erano innamorati, decisero di lasciare definitivamente la scuola, ritirandosi dal programma. Poche settimane dopo l’accaduto, i giovani artisti decisero di intervenire sui social per fare chiarezza sulla situazione, annunciando allo stesso tempo di essere ancora fidanzati. Per mesi dunque gli ex allievi di Amici si sono mostrati insieme, apparendo complici e innamorati.

Oggi però, a sorpresa, è arrivata una notizia inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole. Con un post sui social infatti Mew ha annunciato che lei e Matthew si sono lasciati. In merito alla rottura, la cantante ha spiegato quello che è accaduto e ha così dichiarato:

“Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto”.

Termina dunque la relazione tra Mew e Matthew, a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della storia. La cantante nel mentre si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e di certo presto potrebbero arrivare grandi novità per tutti i fan. Ma come ci stupirà Valentina? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo sia a lei che a Matthew.